Atlona hat sein EMEA-Vertriebsteam verstärkt, um die DACH-Region zu unterstützen. Daher wurde Heinrich Mester als Regional Sales Manager für Österreich und Süddeutschland eingestellt. Er berichtet an Senior Sales Manager Kai Ellingsen, der für die DACH-Region verantwortlich ist.

Heinrich Mester bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Vertriebsmanagement in seine Rolle bei Atlona ein, die ähnliche Positionen bei Kramer, Creston und AMX umfasst. Seine Erfahrung mit Steuerungs-, Konferenz- und Kollaborationstechnologien stellt laut Atlona sicher, dass er den Wert der Lösungen des AV- und Collaboration-Anbieters einem breiten Spektrum von Kunden vermitteln kann, darunter Integratoren, Berater und Endkunden.

„Der Bildungsmarkt in Deutschland floriert, da es eine beträchtliche Investitionsinitiative zur schnellen Digitalisierung von Schulen und Universitäten gibt“, sagt Heinrich Mester. „Der Unternehmensmarkt ist ebenfalls interessant, da sich in verschiedenen Sektoren bemerkenswerte Möglichkeiten ergeben. Ich freue mich darauf, die Leistungsfähigkeit der Nutzung von IP-Netzwerken für Routing, Verteilung und Steuerung zu demonstrieren und gleichzeitig die jüngeren BYOD- und BYOM-Lösungen von Atlona bekannt zu machen. Die Produktpalette von Atlona bietet eine wertvolle Kombination, um neue Kundenbedürfnisse zu unterstützen.“

„Heinrichs Verstärkung unseres EMEA-Vertriebsteams ist ein Gewinn für Atlona und unsere Kunden in der DACH-Region“, sagt Thorsten Goecke, Business Director EMEA bei Atlona. „Er kennt den deutschen und österreichischen Markt sehr gut, ebenso hat er Erfahrung in der Zusammenarbeit mit starken AV-Marken. Mit Heinrich und Kai an der Spitze unserer Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsvision in der gesamten Region ist das regionale Wachstum von Atlona in hervorragenden Händen.“

