Dentsu Creative hat verkündet, Deepanjali Singh und Florestan Rösemann als Creative Directors gewonnen zu haben. Sie sollen künftig das Team mit neuen Ideen und kreativen Impulsen entlang der Customer Journey unterstützen.

Die beiden Kreativen haben eine gemeinsame Zeit bei BBDO hinter sich – ebenso wie Michael Schachtner, seit Mitte 2022 Chief Creative Officer bei Dentsu Creative. „Ich freue mich sehr, dass wir Deepanjali und Florestan an Bord holen konnten. Beide kennen die Agentur- und Kreativwelt extrem gut und bringen alles mit, um mit uns weiter zu wachsen. Sie haben einen sehr starken konzeptionellen Fokus – genau das brauchen wir, um Dentsu Creative weiter nach vorne zu bringen und um ‚Modern Creativity‘ im deutschen Markt zu etablieren“, kommentiert er.

Erfahrungen und Awards

Deepanjali Singh ist Expertin im Bereich Creative Concept. Nach beruflichen Stationen in Amsterdam, Paris und Mumbai sowie bei Heimat Berlin gehörte sie vier Jahre bei BBDO zum Kreativ-Team, betreute namhafte Kunden und konnte Awards bei den Cannes Lions, den New York Festivals und den London International Awards sowie bei Clio und D&AD einstreichen. Schon zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn war Deepanjali Singh bereits mit dem Dentsu-Netzwerk verbunden: 2013 sammelte sie erste Erfahrungen in der Kreation bei Dentsu MB in Düsseldorf.

Florestan Rösemann hat sein Handwerk an der Miami Ad School in Berlin gelernt. Von dort aus folgten Stationen im Ausland in der Kreation, unter anderem in Madrid, New York und dann in Berlin. Fünf Jahre gehörte er dem Kreativ-Team von BBDO an, betreute unter anderem Kunden wie Smart, Whatsapp und Ford und konnte ebenfalls alle namhaften Kreativpreise gewinnen. Darauf folgte ein kurzer Exkurs in die Start-up Welt bei Limewire.

Deepanjali Singh erklärt: „Ich habe schon zuvor sehr interessiert beobachtet, wie sich Dentsu Creative global neu aufstellt. Als ich dann von Michael erfahren habe, was er mit der Agentur vor hat und es sich gleichzeitig auch noch ergeben hat mit meinem ehemaligen BBDO-Partner Florestan gemeinsam zu beginnen, war meine Entscheidung klar. Jetzt freuen wir uns darauf, im Team gemeinsam durchzustarten und Dentsu Creative im deutschen Markt weiter zu etablieren.“

Florestan Rösemann ergänzt: „Ich freue mich unglaublich, bei Dentsu Creative in Berlin zu starten. Bei meiner letzten Station in einem Web3-Startup war es für mich ganz besonders spannend, von Anfang an dabei zu sein und etwas mit aufzubauen. Genau diese Begeisterung verspüre ich jetzt auch. Dass ich dabei wieder mit Deepanjali und Michael, die ich beide aus BBDO-Zeiten kenne, zusammenarbeiten kann, macht das Ganze natürlich umso schöner.“

