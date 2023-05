Retail Media war das zentrale Thema des DMS Talk Nr. 6 – einem Diskussionsformat des Digital Signage-Integrators DMS aus Wien. CMO Oliver Nitz lud als Moderator zwei Medienprofis ein, um zu erfahren, wie sie diesen DooH-Trend einschätzen. Zu Gast waren Bettina Arff, Head of Retail Media der Mytoys Group, und Luc Heijnen CX Officer bei Epic Lifestyle Experiences.

DMS nimmt an, dass viele Stores durch die steigende Anzahl von Screens bald nicht mehr wieder zu erkennen sind. Ähnlich die Einschätzung von Luc Heijnen: „Screens in Stores sind heute ein Muss. Sie bieten den Marken und den Retailern die Möglichkeit am ,Point Of Decision’ mit den Kunden zu kommunizieren.“ Absatzsteigerungen von 200 bis 300 Prozent seien etwa durch die Ausspielung von Angebots-, Image und interaktiven Inhalten wie QR-Codes mit Rabatten möglich. Das gelte insbesondere für Multibrand-Retailer wie zum Beispiel Lebensmitteleinzelhändler, die ein breites Sortiment und eine hohe Besucherfrequenz aufweisen.

Bettina Arff rät, die Einführung von Retail Media möglichst ganzheitlich zu gestalten: „Wenn es irgendwie geht, sollte man eine Ad-Tech-Lösung aus einer Hand bevorzugen, statt dutzende Tools von unterschiedlichen Anbietern zusammenzustückeln. Nur so kann die Customer Journey über verschiedene Touchpoints und der Beitrag jeder Maßnahme eindeutig nachvollzogen und evaluiert werden.“

Gastgeber Oliver Nitz hält Retail Media für eine einzigartige Gelegenheit, signifikante Wertbeiträge für Händler zu schaffen und freut sich auf kreative technische Lösungen. Der ganze Talk ist auf Youtube oder der Website von DMS nachzusehen.

