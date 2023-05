Douglas hat sich lange Zeit auf seinen Onlineshop konzentriert. Jetzt investiert der Beauty-Handelskonzern wieder in sein Filialnetz. Alle Umbauten und Neueröffnungen folgen konsequent einem Ziel: Omnichannel-Verzahnung. Dabei verfolgt Dubai kein Einheits-Konzept, sondern betrachtet jeden Store und seine Kunden individuell. In der Düsseldorfer Innenstadt eröffnete jetzt ein Flagshipstore mit Fokus auf die Gen Z – mit digitalen Tools wie AR-Spiegel und Experience-Ecken wie einer Beauty School.

Die Filiale am Düsseldorfer Joachim-Erwin-Platz hebt sich allein optisch komplett vom gewohnten Douglas-Look ab: In die Brand-Farbe Türkis mischt sich ein jugendliches Rosa. Auch die verschiedenen Experience-Ecken sind neu: Im Beauty Mirror können Kundinnen verschiedene Make-up-Produkte virtuell anprobieren. An einer Spiegelwand sind Smartphone-Ladestationen angebracht. Selfie-Spots liefern den Background für Social-Media-Fotos. Neu ist auch die Beauty-School: In dieser Ecke des Stores finden kostenlose Workshops und Masterclasses statt. Douglas will die Fläche außerdem nutzen, um Influencer und ihre Follower einzuladen.

Zentrallager für Onlineshop und Stores

Zum konsequenten Omnichannel-Konzept gehören natürlich auch Services wie Click & Collect – Abholung von Online-Bestellungen im Store. Umgekehrt können Kunden im Store Produkte bestellen und nach Hause liefern lassen. Alle Retouren können sie auch im Store abgeben, anstatt im Paket zurückzusenden. Um dieses nahtlose, kanalübergreifende Einkaufserlebnis zu bieten, bearbeitet Douglas sämtliche Warenein- und Ausgänge in einem zentralen Lager.

Mit Omnichannel resilient bleiben

Douglas hatte erst Ende März dieses Jahres seine Strategie „Let it Bloom – Douglas 2026“, im Rahmen derer noch weitere Investitionen in die Filialen folgen sollen. Mit diesem Fokus auf den stationären Einzelhandel will sich der Konzern unter anderem von Online Pure Playern wie Flaconi absetzen.

Den neuen Store eröffnet Douglas am 16. Mai in einem öffentlichen Event mit dem DJ-Duo Vize und Vorführungen von Markenpartnern.

