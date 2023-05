Der amerikanische Technologiekonzern präsentiere am Mittwoch eine neue Version seiner Suchmaschine, die erstmals auch generative AI einbezieht. Microsoft hatte im November 2022 mit der Integration von Open AI ChatGPT in Bing die Tech-Welt in Aufruhr gebracht. „Mit generativer AI gehen wir den nächsten Schritt mit einem mutigen und verantwortungsvollen Ansatz“, sagte Sundar Pichai, Google-Chef bei einer Präsentation am Mittwoch.

Auf der I/O-Entwicklerkonferenz kündigte Google an, AI-generierte Zusammenfassungen zusätzlich anzuzeigen. Analog zu ChatGPT. Google Bard soll auch in der Lage sein, alle Arten von Diensten aus dem Internet mit Erweiterungen von externen Partnern zu nutzen.

In den kommenden Monaten wird auch Adobe Firefly, Adobes eigene generative AI-Plattform, in Bard integrieren. Damit sollen Kreative eigene Ideen einfach und schnell in hochwertige Bilder umwandeln können und in Adobe Tools einbinden.

