Wie man erfolgreich auf Smart TVs wirbt, untersuchten Samsung Ads und Group-M in der gemeinsamen Studie „How to reach Smart TV Users“. Die Studie fokussiert sich auf das wachsende CTV-Werbesegment. Immer interessanter für Konsumenten werden kostenlose, werbefinanzierte Streaming-Angebote – sogenannte Fast-Channels (free ad supported streaming). Das können Werbetreibende für ihre Kampagnenplanung nutzen. Wie die Studie zeigt, reagieren Smart-TV-Zuschauer hier deutlich positiver auf Werbung als in linearem Fernsehen.

Zur Studie Samsung Ads und Group-M befragten 3.156 Smart-TV-User in Deutschland. Ziel der Studie war es, zu definieren, wie wirkungsvolle Smart-TV-Werbung aussehen muss.

Die Nutzung von Fast-Channels steigt: 40 Prozent der Befragten haben ihren Konsum bereits erhöht, 18 Prozent wollen kostenpflichtiges Streaming weiter reduzieren. Werbetreibende profitieren in diesem Umfeld: Die Konsumenten nehmen Werbung hier als relevanter, interessanter und vertrauenswürdiger wahr als im linearen TV. Einfluss auf diese Bewertung nimmt auch die Anzahl der Werbespots: In kostenlosen Umfeldern akzeptieren 72 Prozent der Befragten bis zu zwei Spots pro Werbeblock vor Programmbeginn.

Konsumenten nutzen ihren Smart TV vor allem für Long-Form-Formate und Lean-Back-Entertainment wie Spielfilme, Serien und Dokumentationen sowie Live-Sport. In diesem „Lean-Back-Modus“ erreichen Werbetreibende laut Studie vor allem die Kommunikationsziele Awareness und Sentiment.

Am intensivsten verfolgen Zuschauer einen Werbespot, wenn das beworbene Produkt von persönlichem Interesse ist, interessante Angebote beinhaltet oder auf die jeweilige Region oder den Wohnort zugeschnitten ist. 32 Prozent der Befragten scannen eingeblendete Rabattcoupons in Form eines QR-Codes. Unter den jüngeren Befragten ist das Interesse an QR-Code-Angeboten am stärksten. Insgesamt sind die Nutzer von Fast-Channels jedoch älter als die Nutzer von kostenpflichtigem Streaming. Dieses unterschiedliche Altersprofil sollten Werbetreibende bei der Kampagnenplanung im Blick haben.

Anzeige