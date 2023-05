Logistik Neuer Trison-Standort in Deutschland

Logistik ist immanent für einen erfolgreichen Rollout und Service von Digital Signage-Projekten. Insbesondere globale Rollouts benötigen dedizierte Logistikstandorte in wichtigen Märkten. Die DACH-Region als Europas größter Digital Signage-Markt zählt dazu. Weltweit betreibt Trison 16 Standorte in 13 Ländern.

Der spanische Digital Signage-Integrator Trison betreut vom neuen Standort in Deutschland aus sowohl die lokalen Filialen internationaler Retail-Kunden als auch deutsche Kunden global. Um eine schnelle Auslieferung und Support von Hardware zu ermöglichen und sich in die Logistikkette deutscher Kunden einzugliedern, wurde ein größeres Logistikzentrum in Stuttgart notwendig.

Verantwortlich für den deutschen Standort ist Trison Operations Director Michael Enders.

