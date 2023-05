Der spanische Anbieter Nsign-tv bekommt mit dem Integrator Stratech einen exklusiven Partner in Mexiko. Stratech ist auf sensorische Marketing-Aktionen am POS spezialisiert und vertreibt die Digital Signage-Software von Nsign-tv bereits seit 2019. Als Exklusivvermarkter der Plattform in Mexiko, wird Stratech sich auf Projekte in Retail, Gastronomie, Hotelgewerbe, Entertainment und Corporate konzentrieren.

Albert Baranera, Geschäftsführer von Nsign-tv, sagt: „Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit einem Unternehmen vom Kaliber von Stratech, das in Mexiko so stark vertreten ist und über eine große Erfahrung und Kapazität verfügt, um schlüsselfertige Lösungen für seine Kunden zu liefern und zu installieren. Sie werden ihr ganzes Prestige und ihre Zuverlässigkeit in unsere Marke einbringen, sowie das Know-how, das wir brauchen, um Nsign-tv in dem Land weiter wachsen zu lassen“.

Eine Sprecherin von Stratech sagt: „Wir freuen uns sehr, von Nsign-tv als exklusiver Vertriebspartner in Mexiko ausgewählt worden zu sein. Die Qualität und Vielseitigkeit ihrer Digital Signage Software machen sie zu einer leistungsstarken Lösung für die Verwaltung digitaler Inhalte auf den Bildschirmen und an den Verkaufsstellen unserer Kunden“.

Laut Nsign-tv hat Stratech hat bereits hunderte von Software-Lizenzen bei verschiedenen Kunden aktiviert, darunter Kino-Austeller, Kaffee-, Mode- und Baumarktketten, staatliche Einrichtungen, QSR-Restaurants, Supermärkte und Apotheken.

