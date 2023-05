Digital Signage-Software-Anbieter Spinetix und BVD International haben eine Vertriebsvereinbarung getroffen. Ab sofort vertreibt BVD die Spinetix-Lösungen in der Karibik. Dazu gehören unter anderem die HMP-Mediaplayer, das DSOS-Betriebssystem und die CMS-Software Arya.

Damit verfolgt Spinetix weiterhin seine Wachstumsstrategie mit starker lokaler Präsenz. BVD gewährleiste in diesem Rahmen eine optimale Unterstützung für das Channel-Ökosystem von Händlern und Integratoren in der gesamten karibischen Region. „BVD International ist ein in der Karibik gut etablierter regionaler Distributor mit einem hoch angesehenen Namen in der ProAV-Industrie – dank seiner Expertise, seines Engagements und seines Einsatzes für das ProAV-Channel-Ökosystem“, sagt Francesco Ziliani, CEO von Spinetix. „Die solide Erfolgsbilanz, die Präsenz und die Dynamik von BVD International in Verbindung mit der technologischen Expertise von Spinetix bilden die richtige Partnerschaft, um einen wachsenden und sich wandelnden Digital Signage-Markt zu adressieren, der von Cloud-basierten Lösungen und Dienstleistungen angetrieben wird.“

Stephen Bricknell, Managing Director von BVD International, fügt hinzu: „Durch die Partnerschaft mit Spinetix hat BVD International sein Digital Signage-Portfolio erweitert und ist nun in der Lage, Wiederverkäufern und Integratoren eine noch größere Auswahl an anpassbarer Hardware, Software, Content Management und Dienstleistungen zu bieten, die den Anforderungen von Händlerprojekten am besten entsprechen.“