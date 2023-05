Jedes Jahr kooperiert H&M mit einem der großen Haute-Couture-Häuser. Die sogenannten Capsule Collections sind heiß begehrt und in der Regel sehr schnell ausverkauft. In wenigen Tagen, am 11. Mai 2023, kommt die neueste Kollaboration „Mugler H&M“ in ausgewählte H&M-Filialen. Die extravaganten, körperbetonten Looks dominieren in Großbritannien bereits das Straßenbild: Auf riesigen Roadside-LEDs und Plakatflächen macht die H&M-Kampagne die Straßen zum Laufsteg. Auch in Deutschland entdeckten wir die Kampagnen auf DooH-Screens an Münchens Bushaltestellen.

Modebegeisterte können die H&M-Kollaboration mit dem französischen Modehaus Mugler bereits kaum erwarten. Neben der OoH-Aktion wird die Kollektion seit Wochen auf verschiedenen Online-Plattformen groß promotet – unter anderem mit einem eigenen Musikvideo zum Stardust-Hit „Music sounds better with you“ aus dem Jahr 1998.

Die „Mugler H&M“-OoH-Kampagne erstellte die Mediaagentur The 7 Stars gemeinsam mit der OoH-Agentur Kinetic UK. Sie ist derzeit auf großformatigen OoH-Flächen von JC Decaux und Ocean Outdoor in UK zu sehen.

