OLED Art Six N. Five schafft Auftragskunst für LG

Für die New Yorker Kunstmesse Frieze kooperiert LG wieder mit einem Digitalkünstler: Der Argentinier Six N. Five, der mit gebürtigem Namen Ezequiel Pini heißt, bringt die Ausstellung „Among the Sky“ nach New York. Die sechs speziell in Auftrag gegebenen Kunstwerke werden auf großformatigen LG OLED- und Lifestyle-Displays präsentiert werden.

Die Serie ist inspiriert von expressionistischer und surrealistischer Landschaftsmalerei. Mit digitalen Werkzeugen lässt Six N. Five den Unterschied zwischen physischen und digitalen Ausdruckformen verschwimmen. Um diesen Effekt zu erzielen, begann er vor 10 Jahren mit 3D-Tools und -Software zu experimentieren. Auf der Frieze ist die Auftragsserie auf OLED Evo Displays zu sehen, die sich laut LG durch die hohe Helligkeit, Klarheit und Detailgenauigkeit besonders für die Werke eignet.

„Der Himmel hat keine Grenzen. Seine Unermesslichkeit war für mich immer eine heilige Reise jenseits der wahrgenommenen Grenzen. Die Welt, wie wir sie kennen und erleben, hat einen endlichen Horizont. Er wird durchbrochen, wenn wir unseren Blick erheben, um uns mit dem Himmel zu verbinden“, erklärt Six N. Five die Werke von „Among the Sky“. Sie werden ab dem 25. Mai als NFTs über die Plattform LG Art Lab erhältlich sein.

Vorher ist die Ausstellung exklusiv im Rahmen der Frieze New York vom 17. bis 21. Mai 2023 im The Shed 8th Floor zu sehen. Am 15. und 16. Mai wird es außerdem eine private Vorbesichtigung geben. Die Ausstellung wird von Six N. Five und Derrick Li gemeinsam kuratiert und von Triple X unterstützt.

