Max Deitmer steigt zum CEO EMEA der Technologie-Beratung Trakken auf, die seit 2016 zur Omnicom Media Group Germany gehört. Das Unternehmen berät Kunden in 19 Märkten unter anderem in den Bereichen Google Analytics, Ad Technology und KI. Max Deitmer stieß 2021 als Managing Director dazu und wirkte am Ausbau des Beratungsgeschäfts in der EMEA-Region mit. Davor war der 42-Jährige bei Eon Digital Technology, Innogy Consulting und Mediacom tätig.

„Max ist vor nunmehr gut eineinhalb Jahren zu uns gekommen und hat bei der globalen Expansion von Trakken in EMEA schnell die Führung übernommen. Ohne seine Skills und seine Leadership Fähigkeiten hätten wir nicht den Erfolg, den wir aktuell sehen“, sagt Paul Remitz, CEO der Omnicom Media Group Germany.

Max Deitmer sagt: „Die internationale Expansion von Trakken aus Deutschland heraus ist eine einmalige Erfolgsgeschichte. Gerade im Bereich Technologie und Daten ist so viel Dynamik und ich freue mich sehr, Trakken in den spannenden Wirtschaftsregionen rund um Europa, Middle East & Africa weiter vorantreiben und den Erfolg mitgestalten zu können.“

