Der Heidelberger Software-Anbieter Online Software nimmt David Bosshart in ihren Aufsichtsrat auf. In dieser Funktion ersetzt er den langjährigen Aufsichtsrat und Gründer der Gruppe Nymphenburg Norbert Wittmann. Dieser scheidet altersbedingt aus dem Gremium aus. Er wird der Gesellschaft dennoch weiterhin in strategischen Fragen als Berater zur Seite stehen.

David Bosshart ist Gründer von Bosshart & Partners, Präsident der Duttweiler Stiftung und langjähriger CEO des Gottlieb-Duttweiler-Instituts im schweizerischen Rüschlikon. David Bosshart beschäftigt sich insbesondere mit der Zukunft der vernetzten digitalen Welt, der Zukunft von Wachstumswirtschaften im Handel und der gesellschaftlichen Entwicklung in Richtung digitaler Plattformökonomien. Als Buchautor und Retail-Experte tritt er als Referent auf internationalen Bühnen auf.

„Ich freue mich, die Aufgaben eines aktiven Aufsichtsrats in einer so innovativen und erfolgreichen Wachstumsfirma ausüben zu dürfen und dem Vorstand mit Rat und Erfahrung in den nächsten Jahren beratend zur Seite zu stehen“, sagt David Bosshart. Als Fachmann in Handelsfragen soll er vor allem die internationalen Wachstumsstrategien der Gesellschaft forcieren.

