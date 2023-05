LED-Hersteller Absen verstärkt sein Vertriebsteam in Europa und stellt Geoffrey De Schepper Bruggeman als Business Development Manager für die Benelux-Länder und Will Miles als Pre-Sales Engineer für Großbritannien und Europa ein.

Geoffrey De Schepper Bruggeman bringt Erfahrungen aus früheren Projekt- und Vertriebsleiterpositionen in der Live-Event-Branche mit und verfügt über ein umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse und -erwartungen in der Benelux-Region. Als Spezialist für AV und LED arbeitete er für Novid, ein AV- und IT-Vermietungsunternehmen in Belgien. „Die Einführung dieser Position in der Benelux-Region zeigt deutlich das Wachstum von Absen in dieser Region und die Erkenntnis, wie wichtig lokale Vertreter sind, die die Sprache sprechen – im übertragenen und im wörtlichen Sinne“, kommentiert Geoffrey De Schepper Bruggeman seine neue Absen-Funktion.

Will Miles weist zehn Jahre Erfahrung im Projektmanagement und in der Koordinierung auf dem Digital- und LED-Markt auf. Zuletzt war Will Miles als Consultant Project Manager für AI Arabia OoH tätig, wo er die technische und gestalterische Leitung einer Vielzahl von DooH-Projekten innehatte. „Ich freue mich darauf, meine Karriere voranzutreiben und mit einer vertrauenswürdigen, führenden LED-Marke zu arbeiten. Diese neue Rolle im Unternehmen bietet mir die Möglichkeit, unseren Märkten einen Mehrwert zu bieten, indem ich unsere Kunden von Anfang an technisch unterstütze“, erklärt Will Miles.

