Lindy hat einen neuen Key Account Manager für den deutschsprachigen Raum: Kevin Kellner wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor allem für die Betreuung von Großkunden verantwortlich sein.

Kevin Kellner bringt eine mehr als 15-jährige Vertriebserfahrung aus unterschiedlichen Unternehmen der Hardware-Branche mit. Zuletzt arbeitete er mehrere Jahre im Bereich Computer-Hardware als National Account Manager DACH für Startech, zuvor bei BenQ Deutschland und EVGA Europe.

Durch seine langjährige Erfahrung in der IT- und AV-Branche soll Kevin Kellner in seiner neuen Position bei Lindy das Unternehmen noch enger mit den bestehenden Kunden vernetzen und den betreuten Kundenstamm weiter ausbauen. „Ich möchte das Gesicht von Lindy für die Kunden sein und kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen der lösungsorientierten Connectivity“, erklärt der IT-Systemkaufmann.

Matthias Starke, Head of Sales DACH bei Lindy Deutschland, kommentiert die Einstellung von Kevin Kellner: „Mit Hilfe seines Know-hows und seiner Erfahrung im Key Account Management werden wir die Kundenbeziehungen weiter stärken, die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser verstehen und können uns dem entsprechend optimal ausrichten.“

