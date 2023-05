H&M öffnet in Oslo seine ersten Beauty-Flagshipstores. Damit folgt der schwedische Retailer der Konkurrenz: Zara führte bereits 2021 eigene Beauty-Areas in seinen Flagshipstores ein. Wie Zara integriert auch H&M die Beauty-Stores im Shop-in-Shop-Prinzip in bestehende Filialen. Neben dem Private Label H&M Beauty, dessen Produkte der Retailer selbst herstellt und entwickelt, findet man in den Beauty Stores auch Produkte von rund 80 externen Labels – wie Huda Beauty, Smashbox und Anastasia Beverly Hills.

Ein Mix aus Wellness und Nightlife

Die H&M Beauty Stores bieten auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern eine Beauty Bar, eine Skincare Bar und eine Nail Bar. Beauty-Berater stehen den Kunden zur Seite. Bei der Gestaltung ließ sich H&M einerseits vom Cocktailbar-Flair, andererseits von der Atmosphäre in einem Spa inspirieren. Alles in allem sollen die Beauty Stores ein gehobenes Retail-Erlebnis schaffen.

Auf dem Weg zum One-Stop-Shop

H&M hatte vor zwei Jahren beschlossen, H&M Beauty als eigenständige Organisation abzugliedern. Wie die Brands H&M Home und H&M Sport gehört die Kosmetikmarke seitdem zum H&M-Lifestyle-Imperium. Ziel ist es, dass die H&M-Stores zur einzigen Anlaufstelle für die Kunden werden. Sie sollen den Store oder den Onlineshop vollständig ausgestattet verlassen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden nun ein gut sortiertes Beauty-Sortiment anbieten können, das Hand in Hand mit unserem Modeangebot geht“, sagt Cathrine Wigzell, General Manager von H&M Beauty. Parallel zum Ausbau der Stores entwickelt H&M auch seinen Online-Auftritt weiter: „Unser Ziel ist es, jede Kundin, die ein H&M-Geschäft betritt oder online auf HM.com einkauft, dazu zu inspirieren, mit einem kompletten Look aus Mode und Beauty zu gehen“, fährt Cathrine Wigzell fort.

Der erste H&M Beauty Store öffnete am 4. Mai in Oslo, Karl Johans Gate 14. Die zweite Shop-in-Shop-Filiale wird am 25. Mai in Oslo City eröffnen.

