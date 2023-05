Schon das Gebäude rund um diese Installation kann man nur als extravagant bezeichnen: Das Guitar Hotel wurde 2019 in Form einer Gitarre errichtet. Der 1,5 Milliarden-US-Dollar-Bau gehört zum Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida. In der Mitte des Resorts baute man eine Lobby, die Hotel mit Casino, Theater und Retail-Fläche verknüpft. Für Multimedia-Fans steht hier das eigentliche Highlight der Anlage: The Oculus – ein Wasserfall, der von Projektionsflächen, Wasserwänden, Pflanzen, Hunderten von Lichtern und Soundanlagen umgeben ist. Alle Elemente sind zur jeweiligen Musik synchronisiert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

Wie das gesamte Gebäude, stammt auch das Design von The Oculus vom Architekturbüro Rockwell Group, genauer von der auf Multimedia-Erlebnisse spezialisierten Tochter The Lab at Rockwell. Das Designstudio will mit der Lobby-Installation zeigen, wie man mittels Architektur und Technologie ein neuartiges, immersives Musikerlebnis schaffen kann. Das Gerüst besteht aus Holz, während in der Mitte des Kreises ein 10 Meter hoher Wasserfall herunterregnet.

Jeder Song wird mit einem Wasserspiel, mit einer Lichtershow und Projektion auf die umliegende Wände kombiniert. Auch auf dem Wasserfall strahlen Projektoren, wodurch ein holografischer Effekt entsteht. Eine der Shows stammt vom Studio Float 4 und ist auf den Song „I love it“ von Icona Pop synchronisiert. Am Design und Bau von The Oculus waren neben The Lab at Rockwell auch Senovva, Focus Lighting und Wet Design beteiligt.

Zuerst hatte Dave Haynes vom invidis-Content-Partner Sixteen-Nine über das Projekt berichtet.

Anzeige