Michael Rabbe hat bei Epson Deutschland als Country Manager die Gesamtverantwortung Vertrieb für alle Produktbereiche in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Henning Ohlsson, Geschäftsführer von Epson Deutschland. Weiterhin wird er den Vertrieb von Projektoren in den nordischen Ländern verantworten.

Michael Rabbe ist seit 14 Jahren bei Epson tätig und hat verschiedene Bereiche des Unternehmens geführt. Er begann als Vertriebsleiter Business Systems. 2016 übernahm der heute 48-Jährige als Head of Business Sales die Leitung des Fachhandelsvertriebs für Epson Business Drucker, Scanner und Projektionslösungen.

„Epson ist mit seinen Technologien zukunftsfähig aufgestellt und kann mit einem sehr breiten, überzeugenden Portfolio punkten. Die Märkte verändern sich aktuell mehr als je zuvor. Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden dabei, nachhaltig zu arbeiten und mit der Digitalisierung Schritt zu halten“, sagt Michael Rabbe. „Der Technologiewechsel betrifft alle Bereiche und wir nutzen unsere Expertise auch, um unsere Kund:innen gesamtheitlich zu beraten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam als Team für unsere Kund:innen optimale Ergebnisse erreichen: durch exzellente Produkte und eine klare Orientierung an den Kundenbedürfnissen.“

„Mit Michael Rabbe haben wir gleichermaßen einen absoluten Vertriebsprofi und Epson-Kenner für diese Position gewonnen“, sagt Henning Ohlsson. „Michael ist eine Führungspersönlichkeit, die Menschen mitnimmt und motiviert. Mit unseren Wurzeln als japanischer Konzern und dem damit einhergehenden Qualitätsversprechen ist er ebenso gut vertraut wie mit den Ansprüchen unserer Kunden aus verschiedenen Bereichen.“

