Mike John Otto steigt bei Artificial Rome, ein Unternehmen der Liganova Group, ein. In seiner neuen Rolle als Partner und Executive Creative Director soll er mit einem designorientierten, strategischen Markenansatz die Zusammenarbeit innerhalb der Liganova-Gruppe ausbauen und Artificial Rome gemeinsam mit den Gründern führen. Zuletzt arbeitete Mike John Otto mehr als vier Jahre als Chief Creative Officer bei Deloittes Creative Consultancy ACNE mit Büros in Stockholm, Berlin, London und Mailand.

Beide Seiten kennen sich bereits aus der Vergangenheit: Das erste Mal lernten sich die Gründer von Artificial Rome und Mike John Otto 2004 bei Interone in Hamburg kennen, wo sie zusammen an Projekten für die BMW Group arbeiteten. Es folgten weitere erfolgreiche gemeinsame Projekte.

„Mike ist in der Tat ein langer Freund und Partner. Er kennt das Artificial Rome-Team seit vielen Jahren und hat an einer Vielzahl von Projekten mitgewirkt. Nun fühlt es sich an, als ob Mike endgültig nach Hause kommt. Wir freuen uns sehr auf die künftige Zusammenarbeit unter einer Flagge“, sagt Patrik de Jong, Gründer von Artificial Rome.

„Ich glaube an starke Narrative Experiences und Markenerlebnisse, die Menschen zu Markenfans machen. Das Web 3.0 und besonders immersive Erlebnisse spielen dabei zunehmend eine Schlüsselrolle. Die Aufgabe, diese noch konsequenter bei Artificial Rome zu erschaffen, begeistert mich jetzt schon. Auch die Möglichkeiten, physische und virtuelle Räume für Marken zu verschmelzen, bieten einen einzigartigen Mehrwert für Kunden der Liganova-Gruppe“, ergänzt ergänzt Mike John Otto.

Artificial Rome hat sich auf immersive und Mixed-Reality-Projekte spezialisiert. Seit Anfang des Jahres gehört das Unternehmen zur Liganova-Gruppe.