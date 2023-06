Die Omnicom Media Group (OMG) Germany holt Thorsten Decker in die Geschäftsführung. Als Chief Strategy Officer (CSO) verantwortet er seit dem 1. Juni alle strategischen wie agenturübergreifenden Themen. Er soll Tools, die bisher dezentral in den einzelnen OMG-Agenturen organisiert waren, innerhalb der Gruppe bündeln und zentralisieren. Des Weiteren übernimmt der 46-Jährige die Führung für neue Business-Projekte. Bei der Ausarbeitung dieser Projekte soll er die zur Gruppe gehörenden Agenturen PHD, OMD und OMG Fuse unterstützen.

Vor seinem Wechsel ins Management der Holding war Thorsten Decker die vergangenen beiden Jahre Managing Director bei OMD Germany. In seiner neuen Funktion berichtet er an Paul Remitz, CEO der Omnicom Media Group Germany. „Thorsten war de facto in den letzten Jahren an allen großen Pitches und Gewinnen im Lead und hat sein strategisches Können und seine digitale Expertise unter Beweis gestellt“, sagt Paul Remitz.

„Die gesamte Marketing- und Kommunikationsbranche ist in einem stetigen und tiefgreifenden Wandel, die Daten-, Technologie- und Medienlandschaft verändern sich jeden Tag rasant. Ich freue mich sehr, innerhalb der OMG Germany den nächsten Schritt zu gehen und die strategische wie operative Excellenz unserer Gruppe mit vielen erfahrenen Kolleg*innen und mit namhaften Kunden stringent weiter verbessern und mitgestalten zu können“, sagt Thorsten Decker.