Als Mercedes Benz die erste vollelektrische S-Klasse auf der CES präsentierte, dominierten nicht etwa die Reichweite oder die Motorleistung die Schlagzeilen, sondern das Hyperdisplay. Für einen fünfstelligen Aufpreis können solvente EQS-Käufer eine Phalanx an Displays bestellen, die hinter schwarzem Glas wie ein einziges Display wirkt.

Ähnlich beim Launch des Elektroautohersteller Byton, dessen Displayband der Hingucker war. Der chinesische Hersteller mit bayrischem Know-how hat die Pandemiekrise nicht überlebt aber Dutzende anderer Autohersteller sind in die Bresche gesprungen. Fast allen gemeinsam sind für Automotive-Verhältnisse riesige Displays.

Auch Europas Autos zeichnen sich durch riesige Displays aus – bei BMW stehen die leicht gekrümmten Displays frei im Raum. Was früher als nüchterne Anzeige für den Fahrer gedacht war, ist heute ein mobiles Command- und Control Center und Entertainmentzentrale für Fahrer und Beifahrer.

Die Displaybranche profitiert von dem Boom – LG Display, Samsung Display, BoE, Japan Display, Foxconn & Co liefern immer größere LCD und OLED-Displays an Automobil OEMs. Zukünftig werden auch vermehrt MicroLED Displays in Autos eingesetzt. So hat es die Scala-Mutter Stratacache mit der neuen eigenen MicroLED Fabrik insbesondere auch auf den Absatzmarkt Automotive abgesehen. Als nächster Milliarden-Case steht Apple bereit, die MicroLED Displays beim iPhone einsetzen wollen.

Eine größe Nachfrage nach MicroLED jenseits von ProAV und Digital Signage helfen die Produktionskosten zu reduzieren. Davon werden alle profitieren.