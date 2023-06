Eingeschweißte Fußballfans suchen stetig die Nähe zu ihrem Verein. Um seine Fans über alle Kanäle bestmöglich anzusprechen, nutzt Borussia Dortmund jetzt die Adobe Cloud. Mit der Digital Experience Platform (DXP) kann der BVB alle digitalen Touchpoints mit personalisierten Inhalten in Echtzeit bespielen. Auch Digital Signage-Displays kann die Adobe Cloud einbinden – nach aktuellem Stand sind diese noch nicht in das System integriert. Gut möglich, dass in Zukunft aber auch das Digital Signage-Netz im Stadion hinzu kommt.

Mit der DXP will der BVB Fans und Mitglieder vor allem zielgruppengenau ansprechen, je nachdem zu welcher Vereinssparte sie gehören – Männer-, Frauen- oder Jugendfußball. Für ein besseres Verständnis der eigenen Fans kommt das Tool Adobe Analytics zum Einsatz. Damit weiß der BVB zum Beispiel, welche Fans sich für welche Merchandise-Produkte interessieren. Mit Adobe Target kann der Verein dann zielgerichtet Angebote über seine digitalen Kanäle ausspielen – von der Ansprache über den Kauf bestimmter Trikots bis hin zu Fan-Events und Ticket-Aktionen.

Die „Gelbe Wand“ im digitalen Zeitalter

„Die Fan-Kultur des BVB ist einzigartig – bodenständig, tief verwurzelt im Ruhrgebiet und dennoch global vertreten. Von der Verbundenheit und Treue unserer Fans können andere Marken nur träumen – daraus erwächst für uns aber auch Verantwortung und Arbeitsauftrag“, sagt Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund. „Mit den Lösungen von Adobe wollen wir die Leidenschaft und das Gefühl der ‚Gelben Wand‘ in das digitale Zeitalter übersetzen und die Begeisterung für den BVB über alle Kanäle hinweg ermöglichen, sei es die Website, Newsletter oder Social-Media.“

Mit der Adobe-Partnerschaft folgt der BVB dem Vorbild des FC Bayerns, der die Experience Cloud bereits seit Beginn der vergangenen Bundesliga einsetzt (invidis Bericht).