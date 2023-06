Seit der Corona-Pandemie steht auch beim IT-Distributor mit Sitz in Bergheim die multimediale Zusammenarbeit im Fokus. An diesem Punkt setzt die Zusammenarbeit mit Yealink an, durch die das Office-Portfolio um neue UCC-Geräte wächst. Laut Siewert & Kau basieren die Lösungen von Yealink auf offenen Standards und sind kompatibel mit führenden UC-Plattformen wie Zoom oder Microsoft Teams.

„Grund für die Zusammenarbeit mit Yealink sind die qualitativ hochwertigen und Microsoft zertifizierten Produkte mit einem sehr guten Preis Leistungsverhältnis“, sagt Andreas Müller, Head of Cloud Business. „Seit einiger Zeit arbeiten wir mit Nfon, dem führenden Anbieter einer smarten Cloud-Kommunikations-Plattform zusammen. Für unsere Kunden führen wir nun Technik und Cloud Services zusammen und können nun eine Komplettlösung anbieten.“

Zu diesem Zweck rief Siewert & Kau vor vier Jahren auch sein Competence Center Unified Communication & Collaboration, UCC, ins Leben. Das Center soll Kunden projektbezogen beraten, um maßgeschneiderte Kommunikationslösungen zu erarbeiten und umzusetzen.