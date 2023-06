Die Infocomm 2023 in Orlando ist zu Ende. Die aktuellen Eindrücke und Gesprächsnotizen müssen verdichtet und analysiert werden. Im Austausch mit unseren Amerika-Partnern Sixteen-Nine und AVI Latinoamerica evaluieren wir die Digital Signage Entwicklung zwischen Alaska und Feuerland.

Nicht alles passt davon ins Jahrbuch – auf der DSS Europe werden wir in München die Insights diskutieren. Florian Rotberg und Dave Haynes von Sixteen-Nine werden gemeinsam auf der Münchner Bühne Stratacache CEO Chris Riegel interviewen (der per Video zugeschaltet ist). In separaten Sessionsim Rahmenprogramm präsentieren wir im kleinen Rahmen viele der exklusiven Analysen. Nur vor Ort auf der DSS Europe – jetzt noch anmelden.

Der Strand muss warten bis zum Urlaub in August, nur die Notebooks liefen heiß. Der 13. Invidis Jahrbuchjahrgang (ca. 400 Seiten in Deutsch und English) muss fertiggestellt werden – denn die 50. DSS beginnt am 5. Juli. Der Zeitdruck ist immens doch wir freuen uns riesig.