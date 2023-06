Epson hat nun offiziell seinen neuen Deutschland-Standort in Düsseldorf eröffnet. Nach zwanzig Jahren in Meerbusch verlegt die deutsche Niederlassung des japanischen Technologiekonzerns Epson ihren Firmensitz zurück nach Düsseldorf, in das Trigon-Gebäude. Dort stehen rund 3.000 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung (invidis berichtete).

„Das Arbeiten ändert sich und damit ändern sich auch die Ansprüche an einen Arbeitsplatz“, sagt Henning Ohlsson, Geschäftsführer von Epson Deutschland. „Das moderne Büro ist ein Ort des Austauschs. In Zeiten, in denen viel Zeit allein im Home Office verbracht wird, ist das persönliche Miteinander ein hohes Gut. Die Arbeitsumgebung muss Kreativität und Kommunikation fördern.“

Zur Eröffnung konnten die Beteiligten einer traditionell japanischen Zeremonie beiwohnen. Kagami Biraki nennt sich die Tradition, die Neuanfänge festlich begleitet. Der Deckel eines Sake-Fasses wird dabei mit einem Holzhammer aufgebrochen und den Anwesenden serviert. Das Kagami Biraki steht dabei sinnbildlich für Harmonie und bringt Glück für den Neubeginn.

Die Zeremonie begleiteten Henning Ohlsson, Geschäftsführer Epson Deutschland, Yoshiro Nagafusa, Präsident von Epson Europe, Yasunori Ogawa, CEO und Präsident Seiko Epson Corporation und Josef Hinkel, Bürgermeister der Stadt Düsseldorf. Zu den internationalen und nationalen Gästen gehörten auch die stellvertretende Generalkonsulin Maya Mitani, der Präsident der japanischen Industrie und Handelskammer zu Düsseldorf Akiro Sato, die Wirtschaftsförderung Düsseldorf, Vertreterinnen und Vertreter der Werkstatt für angepasste Arbeit und viele unserer Kolleginnen und Kollegen. Der weltweite Epson-Präsident Yasunori Ogawa nahm seinen ersten Deutschlandbesuch in seiner Funktion als Präsident auch zum Anlass, die Mitarbeitenden persönlich am neuen Standort zu begrüßen.

Am bisherigen Unternehmensstandort Meerbusch bleibt das Industrial Solutions Center (ISC) für weitere zwei Jahre bestehen.