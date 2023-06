Daktronics lieferte eines der größten LED-Displays im US-amerikanischen Profi-Football. Die neue Anzeigetafel hängt im Stadion der Denver Broncos und ist Teil einer großen Signage-Modernisierung: Das Digital Signage-Konzept wurde mit 25.000 Quadratmetern LED ausgebaut, die sich auf 25 einzelne Displays und Videowände im Stadion Empower Field at Mile High verteilen.

Die LED-Anzeigetafel mit HDR-Fähigkeit in der südlichen Endzone ist das Highlight des Projekts: Das Display befindet sich über den Tribünen und ist damit so hoch, dass es die größte einzelne 16:9-Wiedergabe in der NFL erlaubt. Mit einer Breite von 69 Metern und einer Höhe von 22 Metern hat das Board eine Fläche von rund 1.500 Quadratmetern. An den Seiten ist es angewinkelt, sodass die Inhalte auch am Spielfeldrand zu sehen sind. Laut Daktronics ist die Tafel die fünftgrößte in der NFL.

Das große Scoreboard wird um zwei LED-Wände in der nördlichen Endzone ergänzt, einer in jeder Ecke. Die beiden sind je 9 mal 30 Meter groß und ebenfalls HDR-fähig. Alle neuen LED-Displays an den Tribünen und am Spielfeldrand haben einen Pixelabstand von 10 Millimetern. In den Club-Areas gibt es acht Displays mit 2,5 Millimeter und zwei weitere mit 1,5 Millimeter Pixelabstand. Außerdem gibt es ein Forced-Perspective-Display mit einem 1,9-Millimeter-Pixelpitch.

Insgesamt befinden sich im Empower-Field-Stadion jetzt 30.000 Quadratmeter LED, auf 55 einzelne Displays verteilt, alles vom langjährigen Partner Daktronics.