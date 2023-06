Infocomm 23 Samsung The Wall AiO im Tandem

Es ist leicht den Überblick zu verlieren im immer breiter werdenden Angebot von Samsung The Wall. Neben 110 Zoll und 146 Zoll (beide IAB) bringt jetzt Samsung auch ein 130 Zoll (IAC) heraus, das MicroLED durch Full-HD-Auflösung noch attraktiver für Corporate und andere Vertikalmärkte machen soll. Die Hälfte aller The-Wall-Installationen sind bereits im Unternehmensumfeld, wie uns Samsung Deutschland auf der ISE erklärte. Dank des vormontierten Rahmenkits sollen Integratoren den Screen in wenigen Stunden installieren können.

Die All-in-One-LED hat ein schlankes Design von 56 Millimeter (bis zu 64 Millimeter mit der Slim Fit Wall Mount). Der Bildschirm bietet eine Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits und eine Bildwiederholfrequenz von 3.840 Hertz. Die integrierte Samsung S-Box ist Videocontroller und Mediaplayer in einem und unterstützt neben der im Geschäftsumfeld dominierenden Microsoft-365-Office-Plattform auch weitere Produktivitätstools.

The Wall AiO im Tandem

In Orlando präsentierte Samsung erstmals auch die Kombination von mehreren The Walls zu einem großen ultragroßen Display. Präsentiert wurde eine 32:9-Wand als Corporate-Anwendung. Ein weiterer Schritt von Samsung zu einer standardisierten MicroLED-Lösung, die auch von weniger erfahrenen Integratoren installiert und in Betrieb genommen werden kann.