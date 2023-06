Nichts bleibt wie es ist bei Samsungs Software-Plattform. Mit VXT hat der seit über 15 Jahren unangefochtene Marktführer für Digital Signage Displays nun eine komplett neue Software-Plattform entwickelt. Im Gegensatz zum bisherigen Samsung Softwareangebot MagicInfo, ist VXT von Beginn an auf einer modernen Softwarearchitektur für die Cloud konzeptioniert. Neben einem umfassenden CMS-Angebot – insbesondere mit modernen Composer und Anbindung von externen Grafikplattformen wie Pixabay – bringt VXT auch ein vollwertiges Remote Device Management mit.

Während Samsung in Barcelona VXT nur hinter verschlossenen Türen zeigte, präsentiert man VXT in Orlando allen Besuchern am Messestand. Samsung betont den modularen Ansatz von VXT, der es ermöglichen soll auch andere Digital Signage Software Lösungen in die Plattform zu integrieren. Einer der ersten VXT-Software-Partner ist Intuiface, die mit ihrer auf Touch spezialisierten No-Code Plattform VXT-Nutzern stark erweiterte Interaktivität ermöglichen.

Nach dem Softlaunch auf der Infocomm plant Samsung die Markteinführung im Herbst.