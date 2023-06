LG ist der einzige Displayhersteller der professionelle OLED-Displays im Großformat herstellen kann. Der Vorteil von OLED sind nicht nur extrem dünne und biegbare Displays, sondern die Möglichkeit sie ohne Hintergrundbeleuchtung transparent einzusetzen.

Transparente Display bringen allerdings große Herausforderungen an die Content-Gestaltung. Leider fehlt es vielen Transparent OLED Konzepten am passenden Content, der eine nahtlose Verschmelzung von digitalen Inhalten mit realen Objekten oder Räumen ermöglicht. LG hat in Orlando zusammen mit Agenturen wie Luminary Design Aufklärungsarbeit geleistet und Best Practice präsentiert.

Der Transparenz-Klassiker

Das 55-Zoll-Transparent-OLED-Digital Signage-Display (55EW5G-V) bietet mit seinem erweiterbaren Design mit zwei Schichten eine 38-prozentige Transparenz. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist das Display mit 3 mm chemisch gehärtetem Schutzglas ausgestattet, das entspiegelt und bruchsicher ist. Auch konnte der Preis gesenkt werden, sodass transparente OLEDs nun für weitere Kundenschichten interessant sind.

Touch Transparent in Klein und Groß

Neben dem berührungsempfindlichen 55” Touchscreen (Modell 55EW5TK-A) bietet LG nun auch ein 30” Transparent Touchscreen (Modell 30EW3L-A). Die transparenten OLED Digital Signage-Displays kommen mit einer Transparenz von 33 Prozent bzw. 43 Prozent und sind laut LG prädestiniert für Museen, Einzelhändlern, Hotels und Firmenlobbys. Die projiziert-kapazitive (P-Cap) Folientechnologie des Displays bietet eine schnelle, präzise Reaktion auf Benutzerinteraktionen für bis zu 10 Berührungspunkte gleichzeitig.

Folie statt Display

Die transparente LED-Folie (Modell LTAK140-GW) ist eine ganz andere Art von Display, das für die Anwendung auf Gebäudefassaden, Fenstern oder für die Verzierung von Geländern oder Freitreppen in Einkaufszentren entwickelt wurde. Zu den besonderen Merkmalen der LED-Folie mit 14 mm Pixelabstand gehören eine Helligkeit von bis zu 4.000 nits für den Einsatz in hellen Innenräumen, eine hohe Transparenz von 53 Prozent und die Möglichkeit, bis zu 2.000R zu krümmen, was den Einsatz auf gebogenen Glasflächen und Fenstern ermöglicht.

Die LED-Transparentfolie ist selbstklebend, so dass sie leicht an bestehenden Fenstern angebracht werden kann und sogar parallel zur Blende zugeschnitten werden kann, um genaue Abmessungen zu erhalten.