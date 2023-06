Die globale Integratoren-Allianz GPA hat mit Nureva einen neuen Audio-Anbieter als Partner. Vor allem für große Räume sollen GPA-Kunden von den Nureva-Audiosystemen profitieren. Die Lösungen des Anbieters zeichnen sich laut GPA durch ihre einfache Installation aus.

„Die Teams von GPA sind seit Jahren Fans der Audiolösungen von Nureva, die sich einfach an der Wand montieren, einrichten und in großen, multifunktionalen Räumen betreiben lassen“, sagt Mike Stead, Director of Global Partnerships bei GPA. „Diese Partnerschaft bringt eine globale Ausrichtung, ein unternehmensweites Programmmanagement und Support für alle 51 GPA-Länder und jeden Kunden.“

Nureva ist nach Angaben von GPA bereits in 35 Ländern auf sechs Kontinenten aktiv. Eine gute Voraussetzung für die Integratoren-Allianz die ihren Kunden global skalierbare UCC-Lösungen bietet.