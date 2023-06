Hawk fügt seiner Omnichannel-DSP ein neues Kampagnenformat hinzu, mit dem Marken in den Dialog mit ihren Kunden treten können. Im Diskuss-Modul bekommen die Kunden eine Reihe von Fragen mit Bezug auf die Marke und ihre Produkte. Im Nachgang werden Produkte vorgestellt, die am besten zu den Antworten der User passen. Anschließend werden sie angeregt, mehr dazu online oder in der Filiale zu erfahren.

Am Ende der Kampagne erhalten die Werbetreibenden ein Reporting inklusive einer Übersicht über das Engagement auf jeder Stufe der Kundeninteraktion. Diskuss wurde inhouse vom Hawk Studio entwickelt und basiert auf einem proprietären Algorithmus. Das Dialogformat ist auf Mobilgeräten in-App und Web sowie auf dem Desktop verfügbar.