Dominik Franke wird beim Schweizer Außenwerber APG|SGA Chief Information & Technology Officer. Er wird sein Amt zum 1. September 2023 antreten und ergänzt die Unternehmensleitung.

Dominik Franke ist Doktor der Informatik, mit 15 Jahren Erfahrung in diversen Funktionen in den Bereichen IT, Digitalisierung und digitale Produktentwicklung. Nach dem Studium und Doktorat an der RWTH Aachen war er Gründer, Berater und in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Tchibo und V-Zug tätig.

Die Einführung eines Chief Information & Technology Officer ist Teil einer umfassenden Strategie bei APG|SGA, die unter anderem eine Verstärkung im Bereich Digitalisierung bewirken soll. Das Ziel der neuen Strategie: die „Marktführerschaft im analogen und digitalen OoH-Mediamarkt in einem sich wandelnden Umfeld langfristig sicherzustellen und auszubauen“, wie es das Unternehmen in einer Pressemitteilung formuliert.

In seiner neuen Funktion wird Dominik Franke daher neben der IT auch die technologische Verantwortung für die Weiterentwicklung der E-Commerce- und programmatischen Plattformen sowie der mobilen Lösungen übernehmen. Diese fielen bisher in das Gebiet von Beat Holenstein, Leiter Marketing & Innovation. Dieser wird ab September neben seinen bestehenden Marketingaufgaben zusätzlich den bislang von Christian Gotter geleiteten Bereich Partnermarkt übernehmen. Christian Gotter wiederum fokussiert sich wieder als Verantwortlicher für den Bereich „Logistics & Operations“ auf Unternehmungsleitungsebene auf die Kernfunktionen der Logistik, der Auftragsabwicklung sowie der damit verbundenen Führung von mehr 200 Mitarbeitenden in diesem Bereich.

Beat Hermann, CFO der Gruppe, übergibt per 1.9.2023 die Verantwortung für den Bereich IT an Dominik Franke. Der Rekrutierungsprozess für die Nachfolge von Beat Hermann ist weiterhin im Gange.