OMD Germany ernannte Klaus Stinnertz zum Chief Transformation Officer. Der bisherige Managing Director verantwortet den Aufbau der 2021 gegründeten Unit „Business Transformation“. Sie hat zur Aufgabe, weitere strategische Transformationsfelder für Agenturkunden zu erschließen. Klaus Stinnertz berichtet in seiner neuen Funktion direkt an René Coiffard, CEO von OMD Germany.

Unter der Führung von Klaus Stinnertz entstanden laut OMD neue Agenturangebote, die heute fester Bestandteil des Portfolios sind. So war er beteiligt an der Entwicklung der Spezialbereiche für Insights, Content, Data und zuletzt Werbewirkung. In der neu geschaffenen Position des Chief Transformation Officers wird Stinnertz außerdem den Strategiebereich übernehmen, in dem Kompetenzfelder wie Performance Marketing und E-Commerce zentral geführt werde.

„Klaus steht wie kaum ein anderer für Transformation und vor allem dafür, konkrete Lösungen und Beratungsangebote zu entwickeln, die auf die neuen Markt-Herausforderungen einzahlen“, sagt René Coiffard. „Digitale Transformation ist eine Mammutaufgabe. Werbungtreibende dabei zu beraten wird immer mehr zur zentralen Anforderung einer Kommunikationsagentur, die weit über das klassische Kerngeschäft hinausgeht“, sagt Klaus Stinnertz.

Klaus Stinnertz trat seine neue Position zum 1. Juni 2023 an.