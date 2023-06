Halterungshersteller Peerless-AV hat die Ernennung von Patrick Vater zum Sales Manager Deutschland bekanntgegeben. Er soll den Ausbau des Geschäfts in der Region unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Betreuung und dem Aufbau von Beziehungen zu Wiederverkäufern in den nördlichen und westlichen Gebieten liegt. Zusätzlich wird er bei jenen technisches Wissen aufbauen und Schulungen abhalten. Die Ernennung unterstützt laut dem Unternehmen dessen europäische Wachstumsstrategie.

Bevor er zu Peerless-AV kam, war Patrick Vater fünf Jahre lang bei E-systems Ihr Systemhaus in der Digital Signage-Abteilung tätig, wo er als System Engineer begann und OEMs mit Installationen und technischen Dienstleistungen unterstützte. Danach wechselte er in das Projektmanagement, wo er kundenspezifische Projekte umsetzte. Schließlich wurde er zum Solutions Sales Manager befördert; in dieser Rolle koordinierte er aktive Leads, Produkttests sowie Bestandsmanagement und pflegte die Partnerschaften mit Herstellern und Händlern.

„Patrick ist eine wertvolle Bereicherung für das EMEA-Vertriebsteam und wird entscheidend dazu beitragen, unser Marktengagement und unsere Markenbekanntheit in diesem riesigen Wirtschaftszentrum zu fördern“, erklärt Keith Dutch, Managing Director EMEA bei Peerless-AV. „Unser vergrößertes Team wird noch mehr Reichweite in diesen Gebieten ermöglichen, in denen wir Wachstumschancen für unser Kerngeschäft der Halterungssysteme sowie für unsere aufstrebenden DV-LED-, Outdoor- und Kiosk-Linien sehen.“

Laut Peerless-AV kann Patrick Vater bei seiner neuen Aufgabe vor allem seine professionelle Erfahrung mit Entscheidungsträgern in Kombination mit seinem Auge fürs Detail, seinen ergebnisorientierten Ansatz und sein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von Installationsteams gewinnbringend einsetzen.