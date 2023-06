PPDS schafft für sein Regierungs- und Militärgeschäft in den USA eine neue Position: Der ehemalige Daktronics-Manager Tye Dato wird der erste Director of Federal Government Sales, LCD Displays. Der Lizenzgeber für Philips-Displays macht damit seine Absicht deutlich, ein führender Anbieter von missionskritischen Displays für US-Regierungsprojekte zu werden.

Tye Dato ist in Salt Lake City ansässig und berichtet an Bruce Wyrwitzke, Director of Sales NA bei PPDS. Er war 15 Jahre beim US-amerikanischen LED-Hersteller Daktronics tätig, zuletzt als Western U.S. & Canada Sr. AV Channel Account Manager. In seiner bisherigen Karriere war er laut PPDS bereits öfters mit Verträgen für Bundesbehörden und das Militär vertraut.

Zu den Hauptaufgaben des neuen Director of Federal Government Sales gehören unter anderem die Zusammenarbeit mit den Vertriebs- und Produktmanagementteams von PPDS bei der Entwicklung und Einführung von TAA-Vermarktungsstrategien, das Identifizieren neuer Vertriebsmöglichkeiten innerhalb der vertikalen Regierungs-/TAA-Bereiche sowie das Erreichen von Vertriebs- und Wachstumszielen.

„Ich bin sehr beeindruckt von dem, was PPDS in Nordamerika in so kurzer Zeit erreicht hat. Von einem Unternehmen, das bei Ausschreibungen nur selten erwähnt wurde, hat sich PPDS zu einem Unternehmen entwickelt, das jetzt regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich zieht.“ Das sei nicht nur dem sich weiterentwickelnden Angebot an Hardware- und Softwarelösungen zu verdanken, sondern auch dem Engagement und der Professionalität der PPDS- Teams. „Ich könnte nicht enthusiastischer sein, um loszulegen“, sagt Tye Dato.