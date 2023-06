Eine Software für alle Use-Cases war immer das Ziel der Digital Signage Branche. Doch heute sind wir weiter denn je davon entfernt. Selbst Experience Plattformen – wie Adobe sie anbietet oder Grassfish für Instore – sind ihrem Funktionsumfang auf einige Use-Cases limitiert. So setzen Integratoren oft auf Zusatzlösungen die irgendwie angedockt werden. Der französische Digital Signage Interaktivitätspionier Intuiface integriert nun die eigene Touchlösung in CMS-Lösungen anderer Anbieter als sie nur anzudocken.

Nahtlose Integration in CMS-Plattformen

Intuiface ist als No-Code Plattform besonders bei Kreativen beliebt, die für Einzelprojekte wie Messen interaktive Touchexperience entwickeln müssen. Einfachheit, Flexibilität und Sicherheit sind gefragt – nicht komplexe Templates mit aufwändigen APIs. Klassische Digital Signage Plattformen haben ihre Stärke nicht im schnellen Entwickeln von Sonderlösungen – hier setzt Intuiface an.

Nun entwickelten die Digital Signage Spezialisten aus Toulouse ihre Plattform so weiter, das sie mit voller Funktionalität auch in fremde CMS-Plattformen integriert werden kann. Seit heute können interaktive digitale Erlebnisse, die mit Intuiface erstellt wurden, in fünf gängigen Digital Signage-Frameworks ausgeführt werden: BrightSign BrightAuthor und BrightAuthor:connected, Navori, Appspace, Korbyt und das brandneue Samsung VXT. Die in Intuiface erstellten Erlebnisse lassen sich über die zugehörige URL in die unterstützten Digital Signage Framework-Web-Widgets einbinden.

Alle Funktionen von Intuiface Player, der nativen Laufzeitumgebung von Intuiface, bleiben im CMS-Framework des Drittanbieters erhalten. Dazu gehören die Unterstützung von Multi-Touch-Interaktion, eine virtuelle Tastatur für die Texteingabe, Echtzeit-Integration mit in der Cloud gehosteten APIs, Datenerfassung für die Nutzungsanalyse und ein spezieller Cache-Mechanismus, der die Offline-Nutzung ermöglicht. Darüber hinaus hat Intuiface eine API eingeführt, die es ermöglicht, dynamische Parameter in die URL einzubinden, um Informationen zwischen dem Host-CMS und dem eingebetteten Intuiface-Erlebnis zu übermitteln.

Entwicklung des Players hat Jahre gedauert

Die nahtlose Integration mit Content-Management-Systemen von Drittanbietern erfolgt über den Intuiface Next Gen Player. Die Entwicklung des Players dauerte laut Intuiface einige Jahr für eine vollständig auf Web-Technologien und Intuifaces neueste Multiplattform-Laufzeitumgebung basierte Lösung. Intuiface-basierte Experiences können in praktisch jedem Browser als eigenständige Webseite, eingebettet in einen iFrame oder als Progressive Web App auszuführt werden – sowie lokal in Player auf Windows-, Android-, BrightSign-, iOS-, Samsung Tizen-, LG webOS-, Chrome OS- oder Raspberry Pi-Geräten laufen.

Interaktive Digital Signage Experiences können über das Headless CMS von Intuiface in der Cloud verwaltet oder über eine beliebige andere Cloud-zugängliche API abgerufen und aktualisiert werden. In der Zwischenzeit kann die Datenerfassung jede Interaktion erfassen und zur Visualisierung an Intuiface Analytics weitergegeben werden, um Trends und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.