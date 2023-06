Der britische Touchscreen-Anbieter U-Touch hat eine spezielle Auflage entwickelt, die das Samsung-Display QH24B in einen interaktiven Outdoor-Screen verwandelt. Zertifiziert mit der Schutzklasse IP56 soll der Samsung-Screen damit resistent gegenüber Regen und Staub werden. Diese Ergänzung könnten QSR-Betreiber nutzen, um ihre 24-Zoll-Menüboards im Drive Thru in Order Terminals umzufunktionieren.

Das Overlay mit Infrarot-Touch reagiert auf bis zu 20 Touch-Punkte gleichzeitig und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Die Installation erfolgt per Plug-and-Play in Betrieb; Strom und Daten fließen über die USB-Verbindung mit werkseitiger Kalibrierung. Anschließend schraubt man die Auflage am Display fest. Das Gerät läuft entweder mit dem integrierten Samsung-Magicinfo-Player oder einem externen Mediaplayer.

Die 24-Zoll-Variante für den Samsung-Screen ist die bisher kleinste Touch-Auflage, die der Anbieter entwickelt hat. Bisher scheint das Produkt noch nicht verfügbar zu sein. Wann es auf den Markt kommt, ist nicht bekannt. In einem Video demonstriert U-Touch, wie das Overlay funktioniert.