Die Agentur Dentsu gibt heute die Ernennung von Alexandra Pöttker-Wittmann als Chief People Officer für Deutschland & DACH mit Wirkung zum 1. September 2023 bekannt. Sie berichtet in ihrer neuen Rolle an Karin Zimmermann, CEO DACH, und Victoria Livingstone, Chief People Officer EMEA, und wird Teil des Dentsu Deutschland & DACH Executive Boards sowie des EMEA HR Leadership Teams.

Alexandra Pöttker-Wittmann verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Führung von internationalen HR-Organisationen. Als Chief People Officer soll sie den gesamten Personalbereich von Dentsu in der DACH-Region leiten, die strategischen HR-Prioritäten von Dentsu vorantreiben und darüber hinaus auch die Aktivitäten von Dentsu in den Bereichen Diversity, Equity und Inclusion entscheidend mitgestalten.

„Dentsu steht für Integration und Empowerment unserer Mitarbeitenden. Wir freuen uns sehr, zusammen mit Alexandra diese Kultur weiter auszubauen. Mit ihrer Erfolgsbilanz und ihrem Führungsstil passt sie perfekt zu uns und hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie es versteht, Organisationsstrukturen und Talente auf die spezifischen Anforderungen eines agilen und innovativen Branchenumfeldes wie dentsu auszurichten“, sagt Karin Zimmermann.

Vorher bei Covetrus

Zuvor leitete die neue Chief People Officer die Bereiche Human Resources und People & Culture bei großen internationalen Unternehmen wie Tchibo, Unilever, Campbell Soups und Philips. Derzeit arbeitet sie noch als HR Direktorin Belgien, Niederlande, Deutschland, Österreich und Schweiz bei Covetrus, einem globalen Unternehmen in der Tiergesundheitsindustrie. Sie hat laut Dentsu Unternehmen dabei unterstützt, HR-Strategien erfolgreich an den Unternehmenszielen auszurichten und dabei eine positive Kultur zu stärken. Ihre Leidenschaft ist es, unternehmerisches Denken und Beratungskompetenzen von HR-Experten zu entwickeln, um dem Unternehmen für ihr Business einen echten Mehrwert zu bieten.

Alexandra Pöttker-Wittmann kommentiert: „Ich bin begeistert, Teil eines erfolgreichen und ambitionierten Unternehmens zu werden, das die Zukunft der Marketing- und Werbebranche vorantreibt und mit den Talenten von dentsu zusammenzuarbeiten – Potenziale freizusetzen, High Performance Teams und Führungskräfte zu unterstützen. Ich freue mich vor allem darauf, die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und den kulturellen Wandel von dentsu nicht nur zu begleiten, sondern gemeinsam mit den HR- und Business-Teams aktiv mitzugestalten.“

Alexandra Pöttker-Wittmann folgt auf den bisherigen HRD Germany & DACH Thomas Wendt, der Dentsu im Juni 2023 verlassen hat.