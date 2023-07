Ab 1. Juli 2023 übernimmt Andreas Schmitt, bislang Managing Director, bei PHD Germany die Rolle des Chief Commercial Officer und verantwortet in dieser Funktion sämtliche Investment- und Commercial-Themen innerhalb der Mediaagentur.

Der Diplom-Kaufmann, seit 2015 bei PHD Germany, erweitert mit seinem Aufstieg die oberste Geschäftsführungsriege der zur Omnicom Media Group Germany gehörenden Mediaagentur rund um CEO Sabine Knöpfel-Ruth und CSO Stephan Winter.

„Andreas ist ein starker Teamplayer und hat in den vergangenen sieben Jahren zunächst als Managing Partner und dann als Managing Director im Bereich Investment und Commercial einen fantastischen als Job gemacht. Damit hat er in den letzten Jahren viel zum Erfolg von PHD beigetragen. Als Agentur haben wir den Anspruch, unseren Kunden nicht nur umfassende strategische Beratung und innovationsgetriebene Kommunikationsplanung zu bieten, sondern es ist stets auch unser Ziel, businessrelevante kommerzielle Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen. Aufgrund seiner breiten Expertise in allen Agenturbereichen ist Andreas für mich die ideale Besetzung für die neu geschaffene Rolle des Chief Commercial Officers“, erklärt Sabine Knöpfel-Ruth.

Neues Mitglied der Geschäftsführung

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juli verstärkt Lukas Pietrowski als Managing Director die Geschäftsführung von PHD Germany und wird in seiner neuen Funktion den Transformationsprozess zu einem noch kundenzentrierteren Service maßgeblich mit vorantreiben.

Der Diplom-Kaufmann kam 2017 als Managing Partner zu PHD Germany und war zunächst für diverse Bereiche der Volkswagen Group zuständig. Im Jahr 2020 übernahm der 44-Jährige dann die Gesamtverantwortung für die Discounter-Einzelhandelskette Aldi Nord und Aldi Süd und überzeugte dort einmal mehr durch sein planerisches Know-how, seine Innovationskraft wie auch durch seinen modernen Führungsstil und die Fähigkeit, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und beurteilen zu können.

„Mit Lukas erweitern wir die Geschäftsführung um einen Client Service-Experten, der versteht, wie moderne, zeitgemäße Kundenführung aussehen muss. Mit seiner strategischen und planerischen Stärke und seiner Fähigkeit, exzellente Teams für unsere Kunden zu formen und auszubilden, wird er das bisherige Geschäftsführungsteam bereichern und den Transformationsprozess unseres Service Angebots vorantreiben. Weiter hat Lukas ein außerordentliches Gespür für Menschen und schafft es immer wieder, dass seine Teams ein sehr gutes Zugehörigkeitsgefühl haben, sich kontinuierlich weiterentwickeln und dadurch das Niveau der Arbeit exzellent ist“, kommentiert Stephan Winter.