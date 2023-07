Enco, ein Anbieter von Broadcast- und Production-Lösungen hat die Übernahme von Docaption bekanntgegeben. Das Unternehmen entwickelt Untertitel- und Zusatzdatenlösungen für die Rundfunk- und AV-Industrie.

Nach der Übernahme von Translate-TV im Juli 2022 und Rushworks im Januar ist dies die dritte Akquisition von Encoin den letzten 12 Monaten. Mit der Akquisition wird die gesamte Produktlinie, das geistige Eigentum, die Mitarbeiter und der Geschäftsbetrieb von Docaption mit Sitz in Valence, Frankreich, in Enco integriert. Dadurch erweitert sich die Lösungspalette unter anderem um die Lieferung von Untertiteln in Live-Sendungen. Ebenso kann Encoumfassendere Lösungen für die Aufzeichnung von Meetings, Vorträgen und Präsentationen in Live-AV-Umgebungen anbieten.

Einfügen von Werbemarkern

Hinzu kommt eine völlig neue Produktlinie: Docaption bietet eine breite Palette von Lösungen für Broadcast-Zusatzdaten, die das gesamte Spektrum der Codierung, Konvertierung und Transcodierung sowie der Überwachung abdecken. Dazu gehören auch spezielle Lösungen für die SCTE 104-Metadaten-Signalisierung und das Einfügen von Werbemarkern, die SMPTE-Timecode-Generierung für die Synchronisation sowie die Kodierung von Scoreboard-Daten.

„Docaption stellt unsere bisher strategischste Akquisition dar, was die zukünftige Produkt- und Geschäftsentwicklung betrifft“, sagt Enco-President Ken Frommert. „Ab sofort können wir Untertitel-Encoder zusammen mit unseren On-Premises- und Cloud-basierten Encaption-Systemen verkaufen, um flexiblere und erschwinglichere Lösungen aus einer Hand anzubieten. In Zukunft kann unser gemeinsames Team von Ingenieuren zusammenarbeiten und das geistige Eigentum von Docaption nutzen, um neue On-Board-Anwendungen zu entwickeln, die neue Standards und Kundenanforderungen erfüllen. Dazu gehört auch die Entwicklung neuer Lösungen, die eine Konvergenz unserer Stärken darstellen, um zukünftige Untertitelungs-Workflows zu unterstützen.“

Laut Renaud Desportes, Mitbegründer und Direktor für Produktmanagement und weltweiten Vertrieb, sind Docaption-Produkte heute weltweit verfügbar und in Europa, Australien und Amerika weit verbreitet. „Wir verfügen über fundiertes Fachwissen über Rundfunk- und Untertitelungsstandards in allen Teilen der Welt und wissen, wie diese verschiedenen Systeme miteinander verbunden werden können“, so Desportes. „Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir Lösungen entwickeln, die verschiedene Standards unterstützen, ohne Frame-Verzögerung, mit einer sehr schnellen und reibungslosen Reaktion und einem sehr zuverlässigen Netzwerkbetrieb. Die Zusammenarbeit mit Enco ermöglicht es uns, neue Kunden mit kontinuierlicher Innovation, globalem Vertrieb und fortschrittlichem Support besser zu bedienen.“

Wie sehr neue Technologien eine wahre Broadcast-Demokratisierung hervorgerufen haben, hat invidis auf der ISE 2023 unter anderem mit Dan Goldstein von Avixa besprochen.