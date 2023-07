Kindermann ruft ein Zertifizierungsprogramm für sein Collaboration-Display Klick & Show K-FX ins Leben. Damit will der Anbieter ganzheitliche Lösungen für den Meetingraum bieten, die auf Kompatibilität getestet sind. Der erste Partner ist Yamaha Music Europe: Die Videosoundbars CS-800 und CS-500 sowie die All-in-One-Audio-Lösung Adecia sind europaweit für das K-FX zertifiziert.

Yamaha CS-500 und CS-800 nutzen KI, um Sprach- und Videodaten zu kombinieren. Dabei lokalisiert die Soundcap-Eye-Technologie von Yamaha die Positionen der Meeting-Teilnehmer, reduziert Hintergrundgeräusche und passt die Lautstärke an. Die All-in-One-Videosoundbar Yamaha CS-800 hat zusätzlich einen integrierten 90-DBSPL-Lautsprecher.

Die Dante-basierte Adacia-Familie von Yamaha teilt sich in die drei Varianten: Decken-, drahtlose und Tabletop-Lösungen. Sie verbinden eine Reihe an Mikrofonen und Lautsprechern zu einer Komplettlösung für Audio im Konferenzraum. Der Konferenzprozessor RM-CR erkennt automatisch Mikrofone und Lautsprecher im selben Netzwerk und nimmt entsprechende Klangeinstellungen für die jeweiligen Räume vor.

Die Yamaha-Geräte lassen sich per USB an das Kindermann-Display anschließen und kabellos im Sinne von BYOM mit dem Notebook nutzen. Dafür stehen an der Rückseite des Displays vier USB-Anschlüsse bereit – 1x Typ-C, 3x Typ-A. Das Klick & Show K-FX unterstützt die Übertragung der Kamerabilder in Full-HD-Auflösung bei 30 fps.