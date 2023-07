Der Digital Signage-CMS-Anbieter Signagelive startet ein Customer Success Team. Die Leitung übergibt das britische Unternehmen an Sylvie Harden, die auf eine 22-jährige Karriere bei verschiedenen Software-Anbietern zurückblickt. Auch in den Bereichen Pharmazeutik und klinische Forschung war sie schon als Customer Success Managerin tätig.

Syvie Harden und ihr Team werden das Bindeglied zwischen Signagelive und seinen End-Usern sein. Im heutigen überfüllten CMS-Markt sei ein gutes Kundenerfolgsmanagement der effektivste Weg, um die Kundenbindung und -loyalität zu fördern, sagt Sylvie Harden. „Das ist ein notwendiger Schritt, um der Konkurrenz voraus zu sein. Das langfristige Wachstum eines Unternehmens hängt vom Erfolg seiner Kunden ab. Wenn man keine Strategie zur Maximierung der Endnutzererfahrung entwickelt, ist jedes Geld, das man für die Kundenakquise ausgibt, vergeudet.“

Die neue Customer Success Managerin wird jetzt damit starten, ihr Team aufzubauen. Signagelive hat laut Sylvie Harden bereits viele Partnerschaften aufgebaut, die sich über Jahre erstrecken. Diese Beziehungen will der Software-Anbieter mit fortlaufendem Support noch stärken. „Mit Sylvie an der Spitze unserer Kundenstrategie können wir einen immer höheren Standard an personalisiertem Support für Endkunden bieten, was uns wiederum helfen wird, die Umsatzmöglichkeiten für Wiederverkäufer zu steigern“, sagt Signagelive-CCO Frank Larsen.