Essen nach Hause bestellen endet oft wie die Suche nach einer neuen Netflix-Serie: Wenig entscheidungsfreudig klickt man minutenlang durch das Angebot. Der Lieferdienst Doordash, der in den USA 65 Prozent aller Food Deliveries tätigt, will das Problem mit einem AI-Chatbot lösen, wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet. Der Chatbot, genannt DashAI soll spezifische Fragen beantworten und die Restaurants nach Vorlieben filtern. Das Feature gibt dafür Beispielfragen vor, wie: „Wo gibt es gute Burger, aber auch richtig gute Salate?“ oder „Zeig mir ein Restaurant in der Nähe mit preiswertem Angebot und super Bewertung.“

Derzeit testet das Unternehmen aus San Francisco das System DashAI in einzelnen Märkten. Noch poppt eine Warn-Message in der Anwendung auf, dass noch keine akkuraten Ergebnisse garantiert werden. Obwohl sich das Feature bereits in der iPhone-App aufrufen lässt, will Doordash dazu noch keine offiziellen Angaben machen. Laut Bloomberg ließ CEO Tony Xu aber verlauten, das Unternehmen würde interne Tests durchführen.

Doordash will damit den Bestellungsprozess beschleunigen und sich von Wettbewerbern wie Uber Eats und Grubhub absetzen. Ähnliche Angebote von der Konkurrenz sind noch nicht bekannt, wenngleich diese ebenfalls an AI-Lösungen experimentieren könnten. Einzig der Lebensmittel-Lieferdienst Instacart launchte bereits ein AI-Tool in seiner App. Auch die in Deutschland tätigen Lieferdienste Lieferando und Co. ließen noch nichts verlauten.