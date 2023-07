Der chinesische LED-Hersteller Infiled baut seinen Standort in Dubai aus. Diesen Juni eröffnete er unter Anwesenheit des Top-Managements ein neues Office sowie einen neuen Showroom. Infiled konnte in den letzten Jahren das Geschäft im Nahen Osten stark ausbauen. Aufgrund dieses Wachstums kam der Entschluss, vermehrt in die Region zu investieren, wie Samer Otaibi, VP Sales bei Infiled, erklärt.

Das neue Office ist mit 285 Quadratmetern fast dreimal so groß wie der ehemalige Dubai-Standort. Für die Kunden im Nahen Osten gibt es seit Juni erstmals auch einen lokalen Showroom, wo Infiled seine wichtigsten Produkte vorführt. Dazu gehören Festinstallationen und Rental-Versionen sowie spezielle Anwendungsszenarien, wie eine XR-Produktionsfläche. Zum neuen Standort gehört auch ein Wartungszentrum.

Zur offiziellen Eröffnung kam Infiled-Präsident Michael Hao und Global Sales Director Li Yabin aus China angereist. Unter den Teilnehmern waren auch EMEA-CEO Marco Bruines, EMEA-Marketing Managerin Anna Ferrer und Sales Vice President Middle East Samer Otaibi.

Neuer ASEAN-Standort in Malaysia

Im Mai feierte Inifiled auch die Eröffnung eines Experience und Service Centers in Malaysia. 2022 hatte der LED-Hersteller hier eine Tochtergesellschaft gegründet, die den asiatisch-pazifischen Raum bedienen soll. Als Referenzprojekt steht in Malaysia ein riesiges doppelseitiges LED-Billboard von Infiled. Es thront mit einer Breite von 25 Metern und einer Höhe von fast 8 Metern über dem Federal Highway.

Infiled will in Zukunft noch weitere internationale Servicestellen aufbauen. In Europa hat der Hersteller bereits Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden gegründet. Außerhalb des asiatischen Raums gibt es Niederlassungen auch in den USA, in Kanada und in Australien.