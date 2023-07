Im neuen Kinofilm reißt Barbie aus dem Barbieland aus – hier reißt sie aus ihrer Plastikverpackung aus. In dem Social-Media-Spot landet sie aber nicht in Los Angeles, sondern in Dubai. Diese Barbie scheint auch nicht, wie im Film, von Selbstzweifeln geplagt zu sein – selbstbewusst posiert sie im Zebraanzug und mit Sonnenbrille, und macht dabei dem Burj Khalifa in Dubai Konkurrenz.

Etwas skurril wirkt diese CGI Animation der übergroßen Barbie. Aber das passt zum Barbie-Film und allen anderen Marketing-Aktionen, wie dieser Außenwerbung-Manie in Brasilien. Der schrille Overkill trägt zum Erfolg des Blockbusters bei. Alles ist erlaubt und so viel Pink wie möglich, Hauptsache es fällt auf.

Der Burj Khalifa, neben dem Barbie hier posiert, hat nebenbei auch die größte LED-Fassade der Welt. Wäre die für eine pinke DooH-Kampagne zu haben gewesen, hätte das Marketing-Team die Gelegenheit bestimmt ergriffen. Die Social-Media-Agentur hatte mit ihrer Fake-DooH-Kampagne aber auch eine gute Idee. Immerhin ist DooH mit 3D-Effekt viel aufwändiger und ohnehin hauptsächlich für Social Media gedacht.