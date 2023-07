So bekommt man auf jeden Fall Aufmerksamkeit: Mit Plakaten, die einen Fahndungsaufruf oder eine Vermisstenanzeige imitieren, zieht Hornbach mit seiner aktuellen Kampagne die Blicke der Passanten auf sich.

invidis entdeckte das Plakat in einer Münchner U-Bahn, Location Insider hatte entsprechende Plakate in Leipzig gesichtet. Eine entsprechende Kampagnenwebsite gibt es auch.

Die Plakate werben dafür, dass Hornbach registrierten Kunden auch nachträgliche Preissenkungen noch bis 30 Tage nach dem Kauf erstattet.

Neben einem typischen „Fahndungsfoto“ ist folgender Text auf dem Plakat zu lesen:

Verehrter Hornbach-Kunde, Bitte melden Sie sich. Sie haben innerhalb der letzten 30 Tage 73 Terrassenplatten bei uns gekauft. Diesen Artikel konnten wir seitdem im Preis senken. Erstellen Sie bitte ein Kundenkonto und erfassen Sie Ihren Kassenbon. Damit wir Ihnen die Differenz gutschreiben können.

Hinzu kommt ein QR-Code, der auf eine Microsite mit Hornbach-Dauertiefpreisen führt.

Für die Plakate, wie sie in Leipzig hängen – bedruckte Platten, die mit Kabelbinder an zum Beispiel Laternen befestigt sind, zeichnet die Agentur Ultra OoH verantwortlich. Laut eigenen Angaben hat sie in mehreren Städten 10.000 dieser Plakate platziert.

Die Baumarktkette Hornbach ist bekannt für ihre außergewöhnlichen – manchmal auch ins Provozierende abgleitenden – Werbekampagnen.

Dass es sich nur um einen Marketinggag handelt, ist offensichtlich. Alles andere wäre datenschutzrechtlich ein Desaster – auch für OoH, das sich gerade als Gegenalternative zu trackingwütigen Online- Social-Kampagnen positioniert hat. Doch durch den cleveren Aufbau wirkt die Kampagne trotzdem gut – da der vermeintliche Kunde tatsächlich Geld zurückbekommen würde, wenn er den Anweisungen des Plakats Folge leistet.