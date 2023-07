Infiled baut sein Sales-Team in Nordamerika aus: Jason Manguba und Zack Stewart verstärken den Vertrieb für Festinstallationen unter der Leitung von Rick Bortles. Das Duo soll in den Regionen West und Central zusammenarbeiten, um die Reichweite von Infiled zu vergrößern.

Jason Manguba kommt von PPDS, wo er zwei Jahre als Regional Sales Manager tätig war. Vorherige Stationen waren unter anderem Asus und Elo Touch. Seine Karriere Begann er als Kaltakquisiteur; es folgten Positionen im Brand Management, Sales und als Key Account Manager. „In dem Moment, als ich meine erste DV-LED sah, war ich süchtig“, sagt Jason Manguba. Ich wusste, dass diese Technologie die Zukunft von Digital Signage ist und dass der Verkauf dieser Lösung meine Leidenschaft sein würde.“

Zack Stewart wechselt vom Distributor zum Hersteller. Zuletzt arbeitete er als Sales Director of New Brands bei Stirling Communications. Außerdem verfügt er über Erfahrungen im Account Management, in der AV-Beratung und im DV-LED-Bereich. „Infiled ist der größte ’schlafende Riese‘ unter den DV-LED-Herstellern in Nordamerika“, sagt Zack Stewart. Mit meiner Erfahrung darin, die Einführung von DV-LED bei ProAV-Festinstallationen von Anfang an voranzutreiben, freue ich mich darauf, neue Möglichkeiten für unsere Partner zu erschließen.“