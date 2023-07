Die Business Unit Lenovo von Ingram Micro bietet ab Juli 2023 unter der Leitung von Senior Manager Philipp Thind das gesamte Portfolio der Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) an. Das 360-Grad-Angebot soll als zentralisierte Anlaufstelle für Client und Server fungieren.

Kunden können somit über spezialisierte und zertifizierte Ansprechpartner komplette Projekte abwickeln und über Ingram Micro Produkte beziehen, ohne selbst zertifiziert zu sein. Bei der Ausschreibung von Projekten und Server-Konfigurationen bietet der Distributor eine breit gefächerte Beratung, die das technische Sizing, die kaufmännische Abwicklung sowie die lösungsorientierte Beratung, zugeschnitten auf den Endkunden, umfasst.

„Ich freue mich sehr, dass wir Lenovo mit unserem 360-Grad-Ansatz in Kombination mit unserer Experience Platform Ingram Micro Xvantage überzeugen konnten, die Zusammenarbeit auf das gesamte Portfolio auszuweiten. Für uns ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Technologieplattform-Ökosystem-Strategie überzeugt und der nächste Schritt zur Erschließung von Geschäftspotenzialen ist“, sagt Alexander Maier, Senior Vice President & Chief Country Executive Ingram Micro Deutschland und Österreich.

Darüber hinaus unterstützt Ingram Micro mit spezialisierten Trainern seine Kunden bei Erlangung der Vertriebszertifizierungen und technischen Basiszertifizierungen, die die Voraussetzung sind, um den ISG-Gold- oder ISG-Platinum-Status zu erreichen. Außerdem werden Follow-up Schulungen zur Verlängerung von Zertifikaten angeboten. Die Anmeldung erfolgt über den Lenovo Partner Hub.

invidis Check

Obwohl die Lenovo-Produkte nichts mit Digital Signage zu tun haben, zeigt sich sowohl in DS als auch in der IT der Trend zu 360-Grad-Lösungen. One-Stop-Shops mit umfassender Beratung, die über die Produkte hinaus einen Mehrwert bieten, werden auch in der Digital Signage-Industrie immer wichtiger – Stichwort Managed Services.