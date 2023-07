Cenareo ist einer von vielen Digital Signage-Software-Anbietern, die ohne große Sichtbarkeit erfolgreich am Markt agieren. In den zehn Jahren seit Gründung des Unternehmens in Toulouse entwickelte sich der Anbieter mit Software und Linux-Mediaplayern zu einem relevanten SAAS-Digital Signage-Experten mit mehr als 200 Kunden mit 20.000 Lizenzen. Mit mehr als 3 Mio. Euro Annual Recurring Revenue (ARR) zählt Cenareo zu den mittelgroßen Software-Unternehmen mit attraktivem Geschäftsmodell.

Übernahme von Easymovie

Mit Unterstützung der Finanzinvestoren übernimmt Cenareo nun die ebenfalls französische Easymovie. Mit Büros in Paris, Tunis und New York erzielt die B2B-Videoproduktionsplattform 5 Mio. EUR ARR mit mehr als 170 Kunden. Seit der Gründung vor zehn Jahren konnte Easymovie bereits 12 Mio. EUR in Funding von Investoren einsammeln. Die Video-Plattform umfasst die Bereiche Vorproduktion, Produktion, Nachbearbeitung und Sharing.

Kombiniertes Unternehmen mit 8 Mio. ARR EUR

Cenareo, die im selben Gewerbegebiet wie Intuiface vor den Toren Toulouses zu Hause sind, kommt mit der Übernahme auf acht Millionen Euro ARR und betreut 500 Kunden primär in Europa und in den USA. Das Team mit 75 Mitarbeitern sitzt in Büros in Toulouse, Paris, Tunis und New York