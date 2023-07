Andrea Gülstorf kommt als Research Director zum Hamburger Marktforschungsinstitut Ears and Eyes. Die Diplom-Soziologin ist seit 30 Jahren in der qualitativen Marktforschung tätig. Bevor sie Mitte Juni 2023 in Hamburg startete, war sie sowohl in Festanstellung bei kleineren und weltweit agierenden Instituten als auch als Freelancerin für nationale und internationale Kunden tätig.

„Das Team und ich freuen uns, mit Andrea Gülstorf eine erfahrene Marktforscherin, hochmotivierte und sympathische Kollegin gewonnen zu haben“, sagt Frank Lüttschwager, Geschäftsführer und Gesellschafter Ears and Eyes. Nach Angaben des Unternehmens sind Andrea Gülstorfs Kernbereiche FMCG, insbesondere Food und Körperpflege sowie Pharma/OTC und Genussmittel. Als Research Director verantwortet sie beim Hamburger Institut den Bereich qualitative Forschung.